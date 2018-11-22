22 Kasım 2018, 15:26
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Galatasaray'da Sedat İncesu İstifa Etti

Galatasaray

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda istifa şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. İncesu'nun istifasının arkasında ekonomik nedenler olduğu ifade edildi. Başarılı antrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bitti...' dedi.

Sedat İncesu yönetimindeki Galatasaray; Türkiye, Avrupa ve dünya çapında birçok başarıya imza attı. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İncesu ile, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluk yaşarken, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez de Kıtalararası şampiyonluk başarısını elde etti. - İSTANBUL
22 Kasım 2018 Perşembe 15:26



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