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Galatasaray'da Selçuk İnan ve Feghouli, Malatyaspor kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynacağı maçın kadrosu belli oldu. Fatih Terim, Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli'yi maç kadrosuna almadı.

21.09.2019 15:59

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiyle göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu.

MALATYA KADROSUNDA 4 EKSİK VAR

Bugün Malatya'ya gidecek Galatasaray'ın kadrosunda Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli yer almadı. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba da Malatya kadrosunda bulunmuyor.

Teknik Direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

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Galatasaray'da Selçuk İnan ve Feghouli, Malatyaspor kadrosuna alınmadı

Batı Çalışma Grubu, Fatih Terim, Selçuk İnan, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
ADINIZI YAZIN:tabi sarhos cikar söyledikleri yutulacak gibi deyil mana bulmak icin ickiliydim diyecek korkak zibidi
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