Haberler » Spor » Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı - Spor

Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

26.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:57 Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı

, Süper Lig'in 17'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleşirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Antrenman öncesi, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Öte yandan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Antalyaspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:56   Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Spor
14:47   İngiltere Premier Lig | Everton - Burnley - Spor
14:46   Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Spor
14:43   Altınordu 96 yaşında! - Spor
14:43   Bülent Uygun: "Karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık" - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
12:38   İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı - Spor
12:35   Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı - Spor
11:37   Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti - Spor
26.12.2019 14:57:01