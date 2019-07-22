Haberler» Spor» Haber

Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

22.07.2019 09:52 Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun sağ ayak başparmak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dün akşam yapılan antrenmanında, Şener Özbayraklı sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten Şener'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1'inci parmak distal falanksta (başparmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi.Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarına devam edecek."
Şener Özbayraklı, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: *ARŞİV*
Şener Özbayraklı'nın antrenman görüntüleri


- Avusturya
Kaynak: DHA
Şener Özbayraklı, Galatasaray, Avusturya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:46   Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Atletizm Takımı 1 Lig Eleme Yarışlarında Finale Yükseldi
11:41   Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak
11:40   İsmail Solak, takımı yalnız bırakmıyor
11:39   Burak Öztürk, yeniden Talasgücü Belediyespor'da
11:37   Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred
11:36   Deniz Türüç'e transfer şakası!
11:31   Bağlar Belediyesi'nden annelere yüzme dersi