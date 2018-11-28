28 Kasım 2018, 21:34
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Galatasaray'da Serdar Aziz, Porto Maçında Yok!

Galatasaray

Galatasaray'da, Lokomotiv Moskova maçının 34. dakikasında sarı kart gören Serdar Aziz, Porto maçında cezalı duruma düştü.

Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligindeki 5. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan galip gelerek bir üst tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı İspanya Futbol Federasyonundan Mateu Lahoz yönetiyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE YOK

Galatasaray'da, bir pozisyonda Smolov ile ikili mücadeleye giren Serdar Aziz, karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gördü. Milli oyuncu böylelikle Şampiyonlar Ligindeki Porto maçında cezalı duruma düştü. Bilindiği üzere Serdar Aziz, Konyaspor maçında da kart görerek, derbi maçta cezalı duruma düşmüştü.

Porto,Serdar Aziz,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:34



YORUMLAR (1)
İSTİFA: Sahada gs yok Serdar olsa ne olur.bu takım kötü dedik teriming hakemleri suçladı.Camiayı saçma sapan yerlere odaklandırdı.artik teriming gitmeli takıma zarar veriyor.
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