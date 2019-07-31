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Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı

Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

31.07.2019 23:30 Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı
Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman salonda core aktivasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra antrenman sahasında koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde interval koşular üzerinde duruldu. Antrenmana Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Younes Belhanda'nın yanı sıra yeni transferler Jean Michael Seri de katıldı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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