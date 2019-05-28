Galatasaray'da Sinan Gümüş dönemi sona erdi

5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

Şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'den izin alarak katılmadığı belirtilen oyuncu İstanbul'daki evini boşaltarak ülkesine gitti.

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, 900 bin eurodan yeni sözleşme teklif etmiş ancak Sinan Gümüş rakamı az bulduğu için kabul etmemişti. Bu sezon toplam 30 maçta şans bulan hücum oyuncusu 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Sinan Gümüş'ün adı bir süredir Serie A ekibi Geneo ve Fenerbahçe ile anılıyordu.