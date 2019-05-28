28.05.2019 12:55
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Galatasaray'da Sinan Gümüş dönemi sona erdi

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, Fatih Terim'den izin alarak şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Sinan Gümüş'ün evini boşaltıp ülkesine gittiği belirtildi.

5 sezon önce Stuttgart 2'den 250 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrıldı.

Şampiyonluk kutlamasına Fatih Terim'den izin alarak katılmadığı belirtilen oyuncu İstanbul'daki evini boşaltarak ülkesine gitti.

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMEMİŞTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, 900 bin eurodan yeni sözleşme teklif etmiş ancak Sinan Gümüş rakamı az bulduğu için kabul etmemişti. Bu sezon toplam 30 maçta şans bulan hücum oyuncusu 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Sinan Gümüş'ün adı bir süredir Serie A ekibi Geneo ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Galatasaray'da Sinan Gümüş dönemi sona erdi

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Fatih Terim, Galatasaray, Sinan Gümüş, Spor


YORUMLAR (11)
.......: evini boşaltıp ülkesine gitti derken ? güney afrikalı mı bu adam. . .
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BRÜTÜS: Ülkesi derken. Mesut ve İlkay Türk asıllı Alman. Sinan direkt Alman oluyor. Ülkesine gitti. İstatistiklere göre mi, ülkesi belli oluyor.
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12345: Allahını seven şunu alsın buna verilen fırsat muğdat ''a verilmedi eren''e verilmedi taraftarı ile dalga geçen birisinin ne işi var GS ''da
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ADINIZI YAZIN: Yıldız isim!
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BJK: ŞAMPİYONLUK PRİMİNİDE VERMESİNLER
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