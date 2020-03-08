Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi
Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.
08.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:16
Galatasaray 'da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.
Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11'de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu. 3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL
Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11'de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu. 3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi
Etiketler : Galatasaray, Adem Büyük, Sivasspor, Spor
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