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Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

10.10.2019 14:43Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde hedefli oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapılırken, ana kısımda ise çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Mario Lemina ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Milli takımından sakatlığı nedeniyle izin alarak İstanbul'a gelen Christian Luyindama da günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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