Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Galatasaray
, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salondaki çalışmanın ardından sahada ısınma hareketleri yaptığı belirtildi.
Teknik çalışmalarla devam eden idmanın, sınırlı alanda pas ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdiği kaydedildi.
Tedavisi tamamlanan Mario Lemina'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.