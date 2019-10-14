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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

14.10.2019 14:10Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Radamel Falcao ise günü tedaviyle tamamladı. Bu isimlerin yanında Christian Luyindama, tedavisinin ardından düz koşulara başlarken, Mario Lemina da fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman gerçekleştirdi.
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
(UA-OK-S)

Galatasaray, Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

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