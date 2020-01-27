Galatasaray'da sponsorluk anlaşması imzalandı

Galatasaray ile TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasının imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu ile TAB Gıda Üst Yöneticisi Caner Dikici katıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TAB Gıda ile yapılan anlaşmanın 5 yıllık olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşma ile Galatasaray sponsorluk ve mali destek açısından çok ciddi bir kaynak oluşturdu. Beklentilerimiz yüksek. İnşallah hayallerimize ulaşırız. Galatasaray nasıl bir dünya markası ise TAB Gıda da bir dünya markası" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY HER MENÜDEN 1.6 LİRA GELİR ELDE EDECEK"

Bu sponsorluk anlaşması ile yıllık 2.5 milyon lira gelir hedeflediklerini söyleyen Cengiz, "Galatasaray menüsünü tercih ettiğinizde fazladan bir ödeme yapmayacaksınız. Her menüden 1,6 lira gelir elde edeceğiz. Yıllık en az 2,5 milyon lira gelir hedefliyoruz." diye konuştu. Cengiz, kulüp olarak Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarının altını çizerek, "Türkiye'deki bütün GS Store mağazalarında destekler kabul edilecek. Deprem nedeniyle tekrar bütün milletimize başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

ERHAN KURDOĞLU: GALATASARAY TARAFTARLARINA, TAKIMLARINA DESTEK OLMAK İÇİN FIRSAT SUNDUK

TAB Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu da Galatasaray taraftarlarının ek bedel ödemeden takımlarına destek olabileceklerini vurgulayarak, "Son haftalarda futbol dünyasına iyice ısındık. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Taraftar menüleriyle takımına destek ol' kampanyası Galatasaray'sız olmazdı. TAB Gıda, Galatasaray taraftarlarına çok kolay bir şekilde takımlarına destek olabilecekleri bir fırsat sunuyor. Geliştirdiğimiz bu model daha önce benzeri olmayan bir model. Bizim markalarımızı tercih eden taraftar, aldığı menüyle hiçbir ek bedel ödemeden takımına maddi katkı sağlamış olacak. Bu iş birliği anlaşmasının hem Galatasaray hem de markamıza değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İmza töreninden görüntüler

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