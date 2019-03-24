Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor!

<p> '<a class='keyword' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a> kaptanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fernando-muslera/' title='Fernando Muslera'>Fernando Muslera</a> sezon sonunda takımdan ayrılacak mı?' sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Kulüp ve futbolcu bunu yalanlasa da <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/guney-amerika/' title='Güney Amerika'>Güney Amerika</a>'dan gelen haberler sezon sonunda ilginç gelişmelerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.</p><p><strong>ANLAŞMA SONRASI MUSLERA TEKRAR GÜNDEME GELDİ </strong></p><p>Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'in <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turk-hava-yollari/' title='Türk Hava Yolları'>Türk Hava Yolları</a> ile forma ve stadyum sponsorluğu için anlaşmaya varması sonrasında River Plate taraftarının transfer beklentileri arttı. Özellikle de bu anlaşmanın <a class='keyword' href='/turk-hava-yollari/' title='Türk Hava Yolları'>Türk Hava Yolları</a> ile yapılması Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın <a class='keyword' href='/guney-amerika/' title='Güney Amerika'>Güney Amerika</a>'ya dönebilme ihtimalini de bir kez daha gündeme getirdi.</p><p><strong>GALATASARAY İLE 11 KUPA KAZANDI </strong></p><p> <a class='keyword' href='/fernando-muslera/' title='Fernando Muslera'>Fernando Muslera</a>'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. 32 yaşındaki kaleci, sarı kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 3 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye-kupasi/' title='Türkiye Kupası'>Türkiye Kupası</a> ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.</p><p>(Yeni Şafak) </p>