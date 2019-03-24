24 Mart 2019, 16:23
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Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor!

Türk Hava Yolları'nın River Plate'e sponsor olmasının ardından Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Fernando Muslera'nın, Arjantin ekibine transfer olacağı iddia edildi.

"Galatasaray kaptanı Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak mı?" sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Kulüp ve futbolcu bunu yalanlasa da Güney Amerika'dan gelen haberler sezon sonunda ilginç gelişmelerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

ANLAŞMA SONRASI MUSLERA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'in Türk Hava Yolları ile forma ve stadyum sponsorluğu için anlaşmaya varması sonrasında River Plate taraftarının transfer beklentileri arttı. Özellikle de bu anlaşmanın Türk Hava Yolları ile yapılması Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın Güney Amerika'ya dönebilme ihtimalini de bir kez daha gündeme getirdi.

GALATASARAY İLE 11 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. 32 yaşındaki kaleci, sarı kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

(Yeni Şafak)

River Plate, Türk Hava Yolları, Galatasaray, Fernando Muslera, Spor



YORUMLAR (7)
ULTRAASLAN!: üç ay önce açıklanan cari açığımız, şimdiki açıklanan cari açığımızdan daha az. transfer bekledik satış yaptık, kampanya dediniz strorelere hücum ettik, bilet dediniz stad doldu, şampiyonlar ligine gidicez gomisi sattınız para yok feda dedik, uyguna genç yetenekler aldınız geleceğe yatırım dedik, şampiyonlar liginden gelecek 50 milyon dolar var dedniz, buna rağmen transferde hatalar haptınız ve para harcamadınız. hep bu kadar kar varken,bu kadar gider kısıtlanmış iken bu cari açık nasıl arttı?
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UA: bu senede galatasaray şampiyon olacak. Çünkü Fernando Muslera hala Galatasayda
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SONER ZORLU: Eşeğe binmeden ayaklarını sallama ,,
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SLN: Gidiyor gönlümün efendisi
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FENERBAHÇELİ: Napalım bizde düşüyoruz bizede gelmez
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