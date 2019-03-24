Galatasaray'da Taraftarın Sevgilisi Fernando Muslera Yuvadan Uçuyor!

"Galatasaray kaptanı Fernando Muslera sezon sonunda takımdan ayrılacak mı?" sorusu uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Kulüp ve futbolcu bunu yalanlasa da Güney Amerika'dan gelen haberler sezon sonunda ilginç gelişmelerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

ANLAŞMA SONRASI MUSLERA TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Arjantin'in köklü ekiplerinden River Plate'in Türk Hava Yolları ile forma ve stadyum sponsorluğu için anlaşmaya varması sonrasında River Plate taraftarının transfer beklentileri arttı. Özellikle de bu anlaşmanın Türk Hava Yolları ile yapılması Galatasaray'da forma giyen Muslera'nın Güney Amerika'ya dönebilme ihtimalini de bir kez daha gündeme getirdi.

GALATASARAY İLE 11 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. 32 yaşındaki kaleci, sarı kırmızılı forma altında 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

(Yeni Şafak)