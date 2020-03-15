Galatasaray'da tek değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre sadece tek değişiklik yaptı ve Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'yı görevlendirdi.
15.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:30
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre sadece tek değişiklik yaptı ve Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'yı görevlendirdi.
Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 11'inde tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Adem Büyük ise kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Herny Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı bekledi.
Ryan Donk, ısınmada hafif sakatlık yaşamasına rağmen mücadelede yer aldı. - İSTANBUL
Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 11'inde tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Adem Büyük ise kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Herny Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı bekledi.
Ryan Donk, ısınmada hafif sakatlık yaşamasına rağmen mücadelede yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor
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