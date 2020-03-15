Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'da tek değişiklik - Spor

Galatasaray'da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre sadece tek değişiklik yaptı ve Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

15.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:30
Galatasaray'da tek değişiklik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre sadece tek değişiklik yaptı ve Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'yı görevlendirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 11'inde tek değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Sivasspor maçının 11'ine göre Ömer Bayram'ın yerine Younes Belhanda'ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Adem Büyük ise kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Herny Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Florin Andone ve Taylan Antalyalı bekledi.

Ryan Donk, ısınmada hafif sakatlık yaşamasına rağmen mücadelede yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Younes Belhanda, Fatih Terim, Galatasaray, Ömer Bayram, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Spor
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek Spor
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi Spor
Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Spor
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Bakan Koca, Spor
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı