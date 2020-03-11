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Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı

Koronavirüs, Galatasaray'ı da tedirgin etti. Sarı-kırmızılılarda teknik heyet, özel hayatını Florya dışında geçiren futbolculara daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

11.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:07

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş 'la önemli bir derbi maçına çıkacak olan Galatasaray , dev maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

"DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, sarı-kırmızılıları da tedirgin etti. Florya'daki antrenmanlar dışında özel hayatlarını dışarıda geçiren futbolculara daha dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

"TARAFTARLARLA TEMASTA BULUNMAYIN"

Genelde aileleriyle dışarıda yemeğe çıkan oyunculara, fazla kalabalığa karışmaları ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarla da fazla temas halinde bulunmamaları ifade edildi.

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Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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