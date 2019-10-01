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Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 haftada sadece 9 puan toplayan Galatasaray'da yapılan transferler eleştiriliyor. Sarı kırmızılı ekipte bazı yöneticilerin Fatih Terim ve scout ekibine yaptıkları transfer tercihleri yüzünden tepki gösterdiği öğrenildi.

01.10.2019 12:05

Süper Lig'de 6.hafta geride kalırken sadece 9 puan toplayan Galatasaray'da hem fizik kapasitesi yetersiz hemde formsuz futbolcuların çokluğu Teknik Direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

TAKIMIN YARISI HAZIR DEĞİL DİĞER YARISI FORMSUZ

Lemina, Falcao, Seri, Emre Mor için yoğun bir mesai harcayan teknik heyet, yıldız isimleri bir an önce hazırlama telaşına düşerken, Belhanda - Feghouli - Nagatomo - Mariano gibi tecrübeli futbolcuların neredeyse bitik durumda olmaları Fatih Terim'i düşünmeye sevk etti.

Galatasaray'da formsuz ve fizik kapasitesi bakımından yetersiz kalan oyuncular hakkında seferberlik ilan edilirken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in hem yardımcılarıyla, hem de Bartali'yle sık sık görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

YAPILAN TRANSFERLERE ELEŞTİRİ

Elindeki mevcut kadroyu toparlamaya çalışan Fatih Terim ve scout ekibine sert eleştiriler geldi.

Transfer sezonunda alınan futbolcuların ilk 6 haftadaki performanslarını ele alan yöneticilerin Terim'i transfer politikası yüzünden eleştirdiği öğrenilirken, kulüp içerisinde bazı isimlerin"Florya'ya getirilen oyuncuların hemen hemen hepsinin kariyeri düşüşte. Seri ve Lemina kiralandı fakat bu oyuncular İngiltere'de tutmamıştı, Andone de öyle. Emre Mor uzun zamandır Celta'da forma giymiyordu, Şener Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolmuştu, bu futbolcuları yeniden sahaya döndürmek kolay olmayacak, kadro mühendisliği yapılırken bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyordu, bu transferleri nasıl yaptınız?"görüşünü savundukları belirtildi.

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Galatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi

Fatih Terim, Galatasaray, Spor

YORUMLAR(21)
...:Ulan var ya :) Gazetecinin biri kendi düşüncelerini yazmış haber yapmış. . Siyah puntolarla yazılan kısmı kim demiş?
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BOZUK SİCİL:ÇAKMA İMPARATOR ALIŞMIŞ BAŞKASININ KURDUĞU TAKIMIN BAŞINA GELİP ŞAMPİYON OLMAYA. BU SENE KENDİ KURDUĞU TAKIM BÖYLE DAĞILIR İŞTE BU ADAM ŞİŞİRİLMİŞ BİR SAHTE KABADAYIDAN ÖTE BŞY OLAMAZ.
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ASLAN:ŞAMPİYON CİMBOM
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....:darbi maçinin yildizi fenerbahçenin genc kalecisi kim ne derse desin damga vurdu maça her iki takimda kötüydü
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HACI ARİF EFENDİ:Emre Mor ve Falcao Paris maçında patlama yaparlar.
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AYHAN BAYOĞLU:Sezon sonunda yine Şampiyon Galatasaray olacak. Her sene başında aynı şeyleri yazmaktan bıkmadınız mı? Uydurup uydurup yazmayın. Yönetimden kim böyle bir şey söylemiş ismini verin bakalım doğru mu? Galatasaray''ı yıpratma çabanız işe yaramayacak boşuna uğraşmayın. ŞAMPİYON YİNE GALATASARAY.
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BOŞ YAPMA GENE:sizi duyanda lig tarihinin hepsinde siz şampiyon oldunuz sanar serkan çınar kadro dışı kaldı sizin iş zor
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1903:GEÇEN SEZON Kİ GİBİ 2 PENALTI 1 KIRMIZI KARTLA HALLEDERSİNİZ.
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CAN:pislik herif
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....:vay anasını elinde canavar gibi topçular var adamlara suç buluyor zımparator taktik maktik yok bam bam de onlara seni de hoca sanıyorlar ya yazık
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