Galatasaray'da transfer dönemi hızlı başladı

– Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray , Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika ile de anlaşarak devre arasındaki 3'üncü transferini yaptı.Transfer dönemi bitene kadar defans bölgesine de bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar

eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer'den oyuncunun maliyeti ve kulübü Sevilla'nın Monaco ile büyük ölçüde anlaşması nedeniyle bu isimden vazgeçti.

GALATASARAY'DA GİDECEK İSİMLER DE BELLİ OLUYOR

Öte yandan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de konuşulmaya başlandı. Bu sezon sene başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Emre Mor kendine takım bakarken, performansları nedeniyle sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve bu nedenle eleştirilen Ryan Babel, Mariano ve Yuto Nagatomo'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

- İstanbul