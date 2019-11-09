Haberler » Spor » Galatasaray'da transfer krizi: Gerek yok - Spor

Galatasaray'da transfer krizi: Gerek yok

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, devre arasında takıma takviye yapılmasını istiyor. Yönetim ise Terim'in bu istediği mali boyutları yüzünden reddetti.

09.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:53

Fatih Terim'in yaptığı açıklamalardan sonra gözler devre arasında yapılacak transfer operasyonuna çevrildi... Tecrübeli hocanın Mariano, Nagatomo, Belhanda, Feghouli ve Seri'yi gözden çıkardığı ve bu isimlerin yerine transfer istediği öğrenildi. Ancak alınan bilgilere göre bu süreç çok sancılı geçebilir.

YÖNETİCİLER AKSİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Takvim'in haberine göre; Önceki gün yapılan yönetim toplantısında birçok ismin transfer operasyonuna karşı çıktığı öğrenildi. Yöneticilerin, "Kadromuz yeterli. Ayrıca yeni transferler kulübe büyük mali yük getirir" dediği belirlendi.

TÜM KARARLAR SORUN ÇIKARACAK!

Bu sözlerin ardından gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Cengiz eğer transfer yapılmasına karşı çıkarsa Fatih Terim'le karşı karşıya gelecek. Aksi bir kararda ise yönetim için problemler yaşanacak.

BeşiktaşBeşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!

Galatasaray'da transfer krizi: Gerek yok

Younes Belhanda, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (10)
KARAKELE:Terimi anlamak zor geriye dönüp baksın başarısız olduğu yıllarda kulübü batırdı. Sayısız futbolcu aldırdı.örnek,Pinto.m.Sar,carusca vb. Olmayacak terim. çık yapamayacak sen bu işi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AMEDSPOR:Bu gidişle UEFA Kriterinden cezayı yerler
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ZİYAA:Resme bakın! Terim başkan, Cengiz teknik direktör gibi duruyor. Bu kadar ezik olma! Cengiz, kes biletini gitsin.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
RECEP:GSYE YAKIŞAN TIRANSFER YAPMADINIZ ALLAH CEZANIZI VERSİN
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
QWERTY:nolacaktı ya ulan terim sen ne istersen adamlaer alıyo sen hala ligin en kötü topunu oynuyosun elinde ki kadro ligin en iyisi diyebiliriz ama sonu. HÜSRAN. az kendinde ara kabahati
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ULVİ GÜNEŞ:Fatih Terim sorumluluktan kaçmak için transfer istiyor. Giderken topu yönetime atıp gidecek.
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
ZİYAA:İkisinden biri gidecek kesin. . .
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ÖÖÖJJÖÖÖ:boşu boşuna aldırdıklarının parasını öde ondan sonra transfer iste küçük enişte. .
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
PARATOR:Paratora verecek para ile zaten takımı yıldız fulbolcu daha çok alınır bence parator gitsin.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:boyle bes para etmez terımın ustunden gecınen vasıfsız bır yonetım gormedım. . gelen basarılardan 1 mılyar tl para nereye gıttı? . adam akıllı oyuncu alınmadı yaslıları doldurdular. sakatları doldurdular. hadı gelde oynat bu takımı sımdı.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
15:32 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB, Anıtkabir'i ziyaret etti
15:28 THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Barcelona'dan Cory Higgins
15:26 ING Basketbol Süper Ligi
15:26 Türkiye Karting Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de başladı
15:22 Ofspor (FOTOĞRAFLAR)
15:03 Aytaç Kara'dan Ali Palabıyık'a: Al sen kullan hocam
14:53 Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a tepki
13:53 Galatasaray'da transfer krizi: Gerek yok
13:06 Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!
12:57 Lakers, Miami Heat'i yenip üst üste 7.galibiyetini aldı
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:33:55