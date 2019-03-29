29 Mart 2019, 10:29
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Galatasaray'da Türkler Fedakarlık Yaptı! Krizin Eşiğinden Dönüldü

UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Galatasaray'ın ay içinde 71 milyon ödemesi vardı. Yabancıların ödemeleri yapılırken Türk isimlerde bütün paralarını alamasalarda "Alacağımız yoktur" dedi.

Bu ay içinde 71 milyon lira ödeme yapması ve UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Cim-Bom'da yabancıların hak edişlerini ödendi. Türkler de parasının tamamını almasa da "Alacağımız yoktur" imzası verdi.

Galatasaray'da yönetim yaşadığı ibra krizine rağmen, çok önemli bir adım atarak, kulübü büyük bir sıkıntıdan kurtuldu. Ay sonuna kadar 71 milyon lira ödeme yapması gereken Sarı-Kırmızılı kulüpte özellikle futbolculara olan ödemeler büyük önem taşıyordu. Cim-Bom, 31 Mart'a kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vermek zorundaydı.

TÜRKLER'DEN FEDAKARLIK

Sarı-Kırmızılılar'da, yabancı oyuncuların Mart ayına ait hak edişlerinin tamamını bu ay içinde futbolcuların hesaplarına yatırdığı ve takımdaki diğer Türk oyunculara da önemli derecede ödeme yapıldığı öğrenildi. Yabancıların yanı sıra Türk oyuncular da UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıtlarını imzalarken, Galatasaray'ın bu noktada şimdilik büyük bir sıkıntısının bulunmadığı belirtildi.

100 MİLYON LİRA DAHA LAZIM

Bu tablonun oluşması ve Türk oyuncuların hiç sorun çıkarmadan kağıtları imzalamasında ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a duydukları güvenin de etkili olduğu ifade edildi. Bu arada mart ayı için maddi sorunların çözüldüğü Cim-Bom'da önümüzdeki dönemde yönetim kurulunun nisan ayı için 40 milyon lira, mayıs ayı için de 60 milyon lira daha ödeme yapması gerekiyor.

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YORUMLAR (12)
YASİN ÖZ: asgari ücrette bile vergivar ama futbolcular vergi ödemiyor bu ülkede bu nasıl adalet
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GURBETCİ: fatih terim yabanci hayrani. Türklere sans vermiyor . satilmis
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ASLAN TERBİYECİSİ: ŞAPKACI DENEN FRANZBUAZLI CİNCON BU HABERE YORUM YAPSANA. BU İŞLER PEMBE FORMAYLA DOLAŞMAYA BENZEMEZ AMA BENZETİRLER
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  • ŞAPKACI : YORUM ŞU İDİ; HABER YANLIŞ, KİMSE PARASINI ALMADAN ALDIM DİYE İMZALAMAZ. FUTBOLCULAR ALACAKLARIMIZI HAZİRANDA ALMAYA RAZIYIZ DİYE TAAHHÜTTE BULUNMUŞLAR. YOKSA UEFA SENİ MEN OĞLU MEN EDER YANİ AVRUPADAN KOVULAN ŞİKECİ (TESCİLLİ) FENERDEN BETER EDER. SAYIN TERBİYESİZ ASLAN SÖZÜM SANA. SİZDE CUMALARI CAMİ ÖNÜNE MENDİL AÇMAKLA BORÇLARINIZI KAPATAMAZSINIZ. ADALAR/KADIKÖY CİVARINDA ZENGİN RUMLAR VAR NEDE OLSA DEDELERİ KURDU FENERİ, ONLARDAN YARDIM İSTEYİN. BU İŞLER ATKIYLA GEZMEKLE OLMUYOR.
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FENERLİ: Yabancı sınırlaması olması gereken bir şey. 80 küsür milyonluk ülkemizden katma değer yapacak oyuncular üretmeli , yetiştirebilmeliyiz. . . Ve bunları ihraç etmeliyiz, futbol dinamik bir sektör, ekonomideki cari açık bile kapanır.
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