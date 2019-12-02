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Galatasaray'da Tuzlaspor hazırlıkları başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Tuzlaspor ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

02.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:34Galatasaray'da Tuzlaspor hazırlıkları başladı
, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Tuzlaspor ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren Feghouli ve Lemina'nın sağlık durumları hakkında, yarınki MR tetkikleri sonrası açıklama yapılacağı belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, dün akşam Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular dar alan oyunları oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SAKATLIKLARI BULUNAN OYUNCULARDA SON DURUM

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolculardan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, yarınki MR tetkikleri sonrası yapılacağı belirtildi. Şener Özbayraklı takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dahilinde çalıştı. Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın akşam antrenman yaptıktan sonra kampa girecek.


- İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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