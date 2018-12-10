10 Aralık 2018, 10:16
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Galatasaray, Avrupa Ligine Gitmek İçin Porto'yu Yenme Hesapları Yapıyor

Şampiyonlar Liginde gruptan çıkma şansını kaybeden Galatasaray, Avrupa Ligine gitmek için Porto'yu yenme hesapları yapıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Porto ile oynayacak. Daha önce gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme yolunda kritik bir müsabakaya çıkacak. Grupta Porto ile Schalke 04 çıkmayı garantilemişti. Galatasaray ile Lokomotiv Moskova ise son hafta 3. olmak için sahaya çıkacak. Moskova ekibi de bu hafta Schalke 04 ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray'ın bu zorlu mücadele öndesi 4 puanı bulunurken, Rus ekibi ise 3 puanda.

ÜÇÜNCÜLÜK HESAPLARI

Galatasaray, Porto'yu mağlup etmesi durumunda diğer maça bakmaksızın gruptan üçüncü olarak çıkacak. Sarı-kırmızılıların yenilmesi ya da berabere kalması durumunda ise Lokomotiv Moskova'nın Almanya deplasmanında puan kaybetmesini beklenecek.

Porto,Avrupa,Galatasaray
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:16



YORUMLAR (4)
REZİLLİK: 5''den az yerlerse yendik kabul etsinler.
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BLACK EAGLE: bu oyunla 3. de olamaz cinconlar. muslera karete yapar hakem kırmızı kart çıkartması gerekirken faul bile vermez. Rizenin buz gibi golu faul diye verilmez ve concon yine ağlar bu ne perhiz bu ne lahana. ağlaksaraylılar bu kadar ağlamayın. kaç haftadır salya sümük ağlıyorsunuz gdin fransada ağlayın :)))
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MUSTAFA MUMYAS: bu maçı allalım lan bari uefa avrupa ligine kadar forvet alırız zaten
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SELOCAN: bu elamandan birşey olmaz milli takımı batırdı şimdi gs da
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