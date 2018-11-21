21 Kasım 2018, 10:02
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Galatasaray'da Yedek Kalan Selçuk, Futbolu Bırakma Kararı Aldı

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan, yeni sözleşme alamayacağını düşünerek futbolu bırakma kararı aldı.

Galatasaray ile kontratı sezon sonu bitecek Selçuk İnan şu anda yeni bir sözleşme beklemediğini itiraf etti.

Yakın çevresine konuşan kaptan Selçuk İnan, "İlk hedefimiz şampiyonluk" dedi. Selçuk, sözleşmesinin uzatılmaması halinde futbolcu bırakabileceğini söyledi.

10 Şubat'ta 34 yaşına girecek İnan, futbolu G.Saray'da bırakmak istediğini bildirdi.

6 AY SONRA SKORA KATKI YAPTI

Galatasaray'da Selçuk İnan, Kayserispor maçında yaptığı asistle bu sezon ilk kez ligde skora katkı yaptı.Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligde 3 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Selçuk İnan da bu maça ilk 11'de başlamıştı. Selçuk İnan asistiyle ilk kez bu sezon ligde skora katkı yaptı.

33 yaşındaki oyuncu ligde ise son olarak geçen sezon 6 Mayıs 2018'de Akhisar deplasmanında asist yapmıştı. Öte yandan Selçuk, Devler Ligi'nde 3-0 kazanılan Lokomotiv Moskova maçında ise ağları sarsmıştı.

Selçuk İnan,Galatasaray,Selçuk
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:02



YORUMLAR (15)
MARDİN Lİ: Daha güzel çok şey Yapabilirdin Ama El Frenini çektin ve kenara Çekildin..
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AHMET KOPLAY: YAPTIĞIN HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER KAPTAN. ÇOK MAÇ KAZANDIRDIN 1 SEZON KÖTÜ OYNADI DİYE ADAM YEDİRMEYİZ SEN BİZİM İÇİN EFSANELER ARASINDA YERİNİ ALDIN GÜLE GÜLE XELÇUK
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CELİL ARSLAN: bence selçuk hiçbirşey bilmese bile ama takımın anahtarıydı ben selçuğu her zaman destekledim şimdide onun gibiler i yok ve kendi numaranı hak eden futbolcu ve selçuğu bitiren ve galatasarayı sıkıntıya düşüren todor dü allah kabul etmesin. iyiki varsın selçuk inan. . .
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..............: İSABET OLUR
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DAFY: Düz topçusun tam bir topçu özelliği var diyemeyiz, kafa topu yok birebirde adam geçemiyorsun oyun içinde aktif değilsin, en iyi özelliğin serbest vuruşlardaki ustalığın ve yaptığın bir kaç asist o kadar
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