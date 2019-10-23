Haberler » Spor » Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor

Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor

Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında sarı kırmızılı ekipte forma şansı bulamayan isimler sitem etti. 3-4 futbolcunun, "Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor" tepkisinde bulundu.

23.10.2019 15:21

Çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 puan toplayan ve dün Real Madrid karşısında kalesinde 10'dan fazla net pozisyon gören Fatih Terim'in kadro tercihleri bazı futbolcuları huzursuz etmiş durumda.

YEDEK KALANLARDAN TEPKİ

Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın performansları kötü de olsa sürekli olarak Belhanda, Babel, Mariano, Feghouli, Marcao gibi isimlere şans vermesi yedek kulübesinde oturan oyuncuların moralini bozarken takımda 3-4 futbolcunun "Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor" serzenişinde bulundukları öğrenildi.

Dün akşam Real Madrid önünde Babel, Mariano, Marcao, Belhanda ile tam 72 top kaybı yapan Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir kaos yaşanırken, Terim'in hafta sonu ezeli rakibi karşısında sahaya süreceği 11 ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

TERİM'DEN RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor hatta Yunus Akgün gibi futbolcuları hamle oyuncusu olarak kullanan Fatih Terim'in radikal değişiklikler yapması beklenirken, sarı kırmızılı kulübün Ocak ayı hamleleri ise merakla bekleniyor.

Al Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyordukAl Wahda ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak konuştu: 2 aydır para alamıyorduk

Lewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu olduLewandowski Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan 5. oyuncusu oldu

Ahmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldıAhmet Çakar, Fatih Terim için tweet attı sosyal medya yıkıldı

Hasan ŞaşHasan Şaş'ın sandalye isyanı: Zaten alıştık

Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor

Real Madrid, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (20)
TARAFSIZ GS''Lİ:Galatasarayın sorunları Galatasaraylıları ilgilendirir 20 yıldır CL yüzü göremeyenler 2 yıllık mazisi olanlar 2 puanlı sistem de şampiyonluk alanlar bu konu da lütfen yorum yapmasın bizim sorunumuz real madride nasıl yeniliriz hesap edin seviyeyi hiçbir zaman böyle sorunlarınız olmadı siz bizi anlayamazsınız. :)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:her zaman söylüyoruz fatih hoca futboldan anlamiyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
FENERLİBAHÇELİ34:Artık şapkadan tavşan çıkmıyoooooorrr! Elimizde tavşan kalmadı! Ama ''çuçukların morelmanı şok iyi, birlik beraberlik takla makla. . falan filan. . ''
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ANTİTS:falzaoyu aldık diye dolanan biri vardı hiç piyasada görünmüyo. yanak yanağa tontiş fotolar falan çektiriyordu. nooldu o laz uşağına?
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
.:FUTBOL BÖYLE İŞTE . DÜNKİ NET POZİSYONLAR GOL OLSAYDI ŞİMDİ HEPSİ BİRER YILDIZDI :):):)
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
FENERLİBAHÇELİ34:Muslera da 7-8 kurtarış yapmasaydı şimdi hepsi birer işsizdi!
Yayından Kaldır
1 0
LUTENES:doğru maç 3 8 falan biterdi galatasarayın 3 pozisyonu var muslera 12 kurtarış yapmış :D
Yayından Kaldır
1 1
YAZIKK:BU ADAM MİLLİ TAKINDA DA AYNI KENDİ BİLDİĞİNDEN ŞAŞMAZ HATIR GÖNÜL GAZ İLE BURALARA GELDİ ARTIK TAKIM GAZ KAÇIRIYOR
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz
YERLİ VE MİLLİ BJK:Zaten ortada bi GS yok ki hepsi yabancı karma bi takım bana hiç bişey ifade etmiyo türkiye adına yani R. madrid le oynadı ama beni gururlandıracak bi takım yok ortada hepsi yabancı yerli olan yok nerdeyse
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
MEHMET AGA:falzao ya ne oldu ya 5 milyar milyon alan adam bu adam hani şov yapcaktı yaptı zaten şovunu sene sonu gider asdasdaddsada
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
16:16 Dünya şampiyonu Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi
16:10 Balıkesirspor oyun yapısını değiştirecek
15:56 Kasımpaşa'da Göztepe maçı hazırlıkları
15:48 River Plate üst üste ikinci kupanın peşinde
15:42 2019 Dünya Biatlon-Triatlon Şampiyonası
15:39 Serge Gnabry'den Spurs'e Karşı Dört Gollü Şov
15:39 Pep Guardiola Basın Toplantısı
23.10.2019 16:22:59