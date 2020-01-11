Haberler » Spor » Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı - Spor

Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 231 üyeye düzenlenen törenle beratları verildi.

11.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:59Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı
Kulübü Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 231 üyeye düzenlenen törenle beratları verildi. Toplantıda ayrıca 2019 yılında başarılı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere divan başarı beratı ve madalyası verildi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya uzun bir aradan sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katılırken, ayrıca yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, divan üyeleri, sarı-kırmızılı sporcular ve antrenörler yer aldı.

Toplantının açılışında Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra 2019 yılında uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporculara, antrenörlere ve yöneticilerine divan başarı beratı ve madalyası takdim edildi.

Son olarak ise yönetim kurulunun 9 Aralık 2019 tarih ve 055 sayılı, 24 Aralık 2019 tarih ve 057 sayılı kararları ile divan kurulu üyeliğine hak kazanmış 231 üyeye divan kurulu berat takdim töreni düzenlendi. - İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:23  Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Haciz sürecini çözdük" - Spor
14:23  TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama - Spor
14:20  TFF'den "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" açıklaması - Spor
14:09  Altay'da rota Eray - Spor
14:05  Amatör spor kulübünden köy okulu öğrencilerine masa tenisi - Spor
13:50  TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir - Spor
13:38  Beşiktaş ve F.Bahçe'nin talebi reddedildi! Peki şimdi ne olacak? - Spor
12:45  TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yıkan haber - Spor
12:23  Cenk Tosun'un Crystal Palace'a gitmesi sonrası Çebi çıldırdı: Çok sinirliyim - Spor
12:21  Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u istiyor - Spor
11.01.2020 14:35:04