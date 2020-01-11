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Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 231 üyeye düzenlenen törenle beratları verildi.

11.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:00Galatasaray'da yeni divan üyeleri beratlarını aldı
Kulübü Divan Kurulu Üyeliği'ne hak kazanmış 231 üyeye düzenlenen törenle beratları verildi. Toplantıda ayrıca 2019 yılında başarılı olan sporcu, antrenör ve yöneticilere divan başarı beratı ve madalyası verildi.
Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya uzun bir aradan sonra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katılırken, ayrıca yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, divan üyeleri, sarı-kırmızılı sporcular ve antrenörler yer aldı.
Toplantının açılışında Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, divan kurulunun kuruluşu, işlevi ve çalışma esasları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra 2019 yılında uluslararası turnuvalarda ve Türkiye şampiyonalarında başarı kazanmış olan sporculara, antrenörlere ve yöneticilerine divan başarı beratı ve madalyası takdim edildi.
Son olarak ise yönetim kurulunun 9 Aralık 2019 tarih ve 055 sayılı, 24 Aralık 2019 tarih ve 057 sayılı kararları ile divan kurulu üyeliğine hak kazanmış 231 üyeye divan kurulu berat takdim töreni düzenlendi.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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