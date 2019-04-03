Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Malatya temsilcisiyle dün de Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynanan maçta görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.
Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo
'nun fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi.
Dünkü maçta aldığı darbe nedeniyle gözünde hafif düzeyde yaralanma oluşan Henry Onyekuru
'nun, yenilenme çalışmasına katıldığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Spor
Kaynak: AA