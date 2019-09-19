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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

19.09.2019 16:08Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi.
İdmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Belçika ekibi Club Brugge'e karşı 90 dakika sahada kalan oyuncular yenilenme koşusuyla çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanda koşu yaptı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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