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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

20.09.2019 13:56Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın sahadaki bölümünde ise çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmandaki maçta 90 dakika süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı. Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmasının ardından koşu yaptı.
İdmanın ana bölümünde ise hedefli dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Çalışma öncesi yardımcı antrenör Levent Şahin ve Norveçli futbolcu Martin Linnes'in doğum günü kutlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, akşamüstü özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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