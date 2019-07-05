05.07.2019 21:29
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştirildiği belirtildi.
Salon çalışmalarının ardından futbolcuların sahada ve rampada koştuğu aktarıldı.
Günün ikinci idmanında ise topla yapılan teknik çalışmaların ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik oyunsal formda pas organizasyonlarının üzerinde durulduğu kaydedildi.
Öte yandan futbolculardan Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira Filho, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Yunus Akgün'ün Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

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