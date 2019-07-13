13.07.2019 12:08
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.
Antrenör Alberto Bartali gözetimindeki fiziksel ve kondisyon ağırlıklı çalışmayla başlayan idmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak 3'e 3 ayak tenisi oynadı.
İdmanda Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Mariano Filho ile Yunus Akgün takımdan ayrı salonda çalıştı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Albayrak antrenmanı izledi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak idmanı saha kenarından takip etti.
İdmandan önce sahaya çıkan futbolcularla tek tek selamlaşan Albayrak'ın oyunculara sarılması ve samimi hareketleri dikkati çekti.
Kaynak: AA
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor

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