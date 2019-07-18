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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

18.07.2019 23:11 Galatasaray
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takım günü çift idmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan akşam antrenmanının ana bölümünde 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, idman sonunda çalışmayı takip eden bir grup taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Almanya'nın Leipzig takımı ile özel maçta karşılaşacak. Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
Galatasaray, Avusturya, Futbol, Tirol, Spor

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