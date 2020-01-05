Haberler » Spor » Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru takımla çalıştı - Spor

Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru takımla çalıştı

Galatasaray, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:07 Galatasaray'da yeni transfer Henry Onyekuru takımla çalıştı
, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını akşam saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda yeni transfer Henry Onyekuru da yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde bir bölümü basına açık olarak yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra top sürme, geniş alanda takım halinde top kapma ve pas çalışması yaptı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken daha sonra özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan antrenmanda Emre Mor izinli olduğu için yer almadı. Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına yarın çift antrenman yaparak sürdürecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:30   Denys Harmash Çaykur Rizespor'da - Spor
20:28   Deny Harmash Çaykur Rizespor'da - Spor
20:27   Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sürprizi - Spor
20:26   Shane Larkin coştu, Anadolu Efes kazandı! - Spor
20:23   Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama: Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak ihanettir - Spor
18:27   Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Spor
17:04   Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Spor
16:44   Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Spor
15:47   Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor - Spor
15:36   Aston Villa Adebayor ile ilgileniyor - Spor
5.01.2020 20:41:10