Haberler» Spor» Haber

Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı.

22.07.2019 01:11 Galatasaray
Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Avusturya kampında sakatlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştirdiği idmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sınırlı alanda grup ve takım taktiği üzerine çalışmalar yapıldı.
Sağ ayağına darbe alan Şener Özbayraklı'nın yapılan tetkiklerinde baş parmak kemiğinde ayrılmamış kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan milli futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı özel bir program dahilinde devam edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Şener Özbayraklı, Galatasaray, Avusturya, Tirol, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
01:11   Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı sakatlandı
01:07   TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı
00:20   Ancelotti'den Eljif Elmas açıklaması
00:05   Kubo, Bayern Münich'e karşı en iyi hamle
23:59   TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı
23:35   U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den muhteşem kapanış
23:23   15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri