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Galatasaray'da yoğun mesai sürüyor

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdürdüğü yeni sezon çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

24.07.2019 23:53 Galatasaray'da yoğun mesai sürüyor
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdürdüğü yeni sezon çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Günün medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen ilk idmanına core aktivasyon çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra kuvvete dayalı kumda sıçrama çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunlarıyla oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Eski oyunculardan Zvjezdan Misimovic, sabah antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Fatih Terim'e yeni sezon için başarılar diledi.

Günün ikinci antrenmanına eğitsel oyun ile ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi.

Galatasaray, Augsburg ile karşılaşacak

Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşılaşacak. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele yarın yerel saatle 19.00'da (TSİ 20.00'de) başlayacak. - İSTANBUL

Galatasaray, Avusturya, Spor

Kaynak: İHA

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