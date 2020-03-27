Galatasaray'da Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kontrol amaçlı tutulduğu hastanede dün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan Günay'ın Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı test sonucu ise pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada, "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp de yaptığı paylaşımla, Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı iletti.

Mesajda; "Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz" denildi.

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Yusuf Günay'dan detaylar

Kaynak: DHA