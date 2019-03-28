Galatasaray'da Yuto Nagatomo Koşulara Başladı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
yarı finalinde E. Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılıların Japon
sol beki Yuto Nagatomo
takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde Teknik Direktör Fatih Terim
gözetimindeki yapılan antrenman salonda stretching ve core hareketleriyle başlandı. Daha sonra sahada yenilenme koşusu gerçekleştirildi.
Milli takımlarından dönen Younes Belhanda
, Martin Linnes
, Sofiane Feghouli
, Yunus Akgün
ve Atalay Babacan
, antrenmanda yer aldı. İstanbulspor
ile oynanan maçta tedbir amaçlı olarak yer almayan Selçuk İnan
takımla birlikte çalıştı. Milli takımında sakatlanan Kostas Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalıştı. Yuto Nagatomo ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor
karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA