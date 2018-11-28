28 Kasım 2018, 08:20
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Galatasaray Dalya Peşinde

Galatasaray Dalya Peşinde

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanından alacağı sonuç, Avrupa seferindeki güzergahını tayin edecek.



Avrupa kupalarına en çok katılan Türk takımı olan Galatasaray, bugün Lokomotiv Moskova karşısında 276. maçına çıkacak ve 100. galibiyetini almak için mücadele verecek.

Sarı-kırmızılılar, oynadıkları 275 karşılaşmada 99 kez rakibini yenerken, 104 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Cim-Bom 72 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Aslan, daha önce Rus takımlarıyla oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu sezonki eşleşmede Lokomotiv Moskova ile oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.

6 yıldır galibiyete hasret

Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda galibiyete hasret kaldı. Rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada da rakiplerini alt edemeyen Galatasaray, dış sahadaki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla almıştı.

Bunun sonrasındaki 13 deplasman maçından 2 beraberlik, 11 mağlubiyet geldi. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi, 10'unda berabere kaldı, 39'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.

2: Bu sezon formunun oldukça uzağında olan Garry Rodrigues, sadece iki gol atabildi. Henüz gol pası da bulunmayan Yeşil Burun Adalı oyuncunun maaşına sezon başında zam yapılmıştı.



Avrupa,Lokomotiv Moskova,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20

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