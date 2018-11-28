Galatasaray Dalya Peşinde

Avrupa
kupalarına en çok katılan Türk takımı olan Galatasaray
, bugün Lokomotiv Moskova
karşısında 276. maçına çıkacak ve 100. galibiyetini almak için mücadele verecek.
Sarı-kırmızılılar, oynadıkları 275 karşılaşmada 99 kez rakibini yenerken, 104 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Cim-Bom 72 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Aslan, daha önce Rus takımlarıyla oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu sezonki eşleşmede Lokomotiv Moskova ile oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.
6 yıldır galibiyete hasret
Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda galibiyete hasret kaldı. Rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada da rakiplerini alt edemeyen Galatasaray, dış sahadaki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya
'nın Schalke 04
takımı karşısında 3-2'lik skorla almıştı.
Bunun sonrasındaki 13 deplasman maçından 2 beraberlik, 11 mağlubiyet geldi. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi, 10'unda berabere kaldı, 39'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.
2: Bu sezon formunun oldukça uzağında olan Garry Rodrigues
, sadece iki gol atabildi. Henüz gol pası da bulunmayan Yeşil Burun Adalı oyuncunun maaşına sezon başında zam yapılmıştı.
Avrupa,Lokomotiv Moskova,Galatasaray
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20