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Galatasaray'dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet

Galatasaray, Panathinaikos'u mağlup etmesiyle bu yaz döneminde oynadığı 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı.

03.08.2019 23:35 Galatasaray'dan 4. hazırlık maçında 2. galibiyet
Galatasaray, Panathinaikos'u mağlup etmesiyle bu yaz döneminde oynadığı 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı. Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg'a yenilirken, Bordeaux'u mağlup etmeyi başardı. İstanbul'daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)

Panathinaikos, Galatasaray, Augsburg, Leipzig, Güncel

Kaynak: İHA

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