Galatasaray'dan Ajax'a giden Ryan Babel, hayal kırıklığı yaşadı

Galatasaray 'dan kiralık olarak devre arasında Ajax 'a imza atan Ryan Babel, Hollanda ekibinde sahaya çıktığı 9 maçın ve son olarak Getafe'ye elenmelerinin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalan isim oldu.

Hollandalı oyuncunun ayrılığı sonrasında Galatasaray 6'da 6 yaparken, tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı ekipte iyi durumda olduğunu ancak Ajax'a alışamadığını kaydetti.

"KENDİMİ BULMAM GEREKİYOR"

Birçok farklı pozisyonda görevlendirildiğini vurgulayan Babel, "Açıkçası istediğim oyunu oynayamıyorum. Futbolcu olarak, iyi olmadığında anlarsın, şu anda da böyle bir dönemdeyim, böyle bir dönemden geçiyorum. Galatasaray'da belli bir seviyedeydim ve buraya da özgüvenle geldim ancak Ajax'ın farklı bir oyun stili var, burada kendimi bulmam gerekiyor. Solda, sağda, forvette, her yerde oynadım. Getafe maçında 2. yarıya solda başladım, sağ beke kadar oynadım." dedi.

"BİR GOL ATSAM, DÜNYANIN EN İYİSİ DERLER"

Kendisine yapılan eleştirileri "komik" bulduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Komik bulduğum konu ise, işler kötü gittiğinde benim yaptığıma başkalarına göre daha çok önem veriyorlar. Bu hataları yapan çok insan var, uluslararası arenada da var. 17 yaşındaki çocuklardan bahsetmiyorum. Sosyal medyadaki eleştirileri takip etmek gereksiz ama görüyorum. Ne kadar tecrübem olursa olsun, insanım ve duygularım var. Benden daha çok şey bekleniyor, anlıyorum. Kötü bir takımda tek başına öne çıkabilecek özelliklerim yok. Daha önce olduğum oyuncu değilim. Ben endişe edecek bir insan da değilim ve olayı dramatikleştirmek istemiyorum. Pozitifim, öz güvenim var, kendimdeyim. Takım olarak iyi bir yerde değiliz ve bu da futbol. Bir gol atsam, belki abartılı bir örnek ama bana dünyanın en iyisi derler. " ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, Ajax'ta 9 maçta görev aldı ve sadece kupada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.