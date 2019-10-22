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Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Fatih Terim arasında yaşanan 'sicili bozuk' tartışması ilginç noktalara gitmişti. Öyle ki Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda Koç Grubu'nun sahibi olduğu Divan Restoran ile olan sözleşmesinin sonlandırılmasını istemişti. Sarı kırmızılı ekip sözleşmeyi feshederken bunun için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

22.10.2019 10:01

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan ve gerginliği zirveye çıkartan 'sicili bozuk' tartışması iki kulübün arasını iyice açacak gibi... Fatih Terim'in TT Stadı'nda Divan Restoran ile olan anlaşmanın bitirilmesini istediği iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekip Koç Grubu'na ait Divan Restoran ile anlaşmayı bitirdi.

Galatasaraylı yönetim Türk Telekom'da hizmet veren Divan Restoranı'nın sözleşmesini feshetti yerine Do&Co İkram Hizmetleri ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar Divan'la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

TERİM'DEN BEN ÖDERİM RESTİ

Divan Restoranı ile imzalanan sözleşmede belirlenen tazminat bedeli olan 500 bin doları ödemek için Terim'in yönetime, "Gerekirse tazminatı ben öderim" dediği konuşulmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı kırmızılı yönetici ise Divan Restoranı ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi.

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Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

Türk Telekom, Fatih Terim, Koç Holding, Ali Koç, Spor, Ekonomi

YORUMLAR (17)
GS:Böylece terim koçu.. Anladiniz siz Helal imparator :)
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ADINIZI YAZIN:İşte Terim in zeka seviyesi
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ADINIZI YAZIN:Böyle şeylerle uğraşacağına biraz futbolla uğraşsa, adamın da çok umrundaydı restaurantın sözleşmesi, sayısını bilmiyordur o restaurantların, çok birşey ödemek istiyorsa transfer parası versin, kendi almasın ucuz showmen
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SEMT-İ SAKARYA:Ne olacak öder tabi milli takımı sömürdü, gs yi sömürdü adam deli para kaldırdı. 500bin dolar neki dişinin kavuğu.
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ADINIZI YAZIN:GALATASARAY TARAFTARI OLARAK YAPILAN HAREKETİN YANLIŞ OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM. SENİ NE İLGİLENDİRİR STATTAKİ RESTORANT ORADA ÇALIŞIP DA GALATASARAY TARAFTARI OLAN ÇALIŞANLARINI NE YAPACAKSIN BELKİDE ADAMLAR SENİN YÜZÜNDEN İŞİNDEN OLDU
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TERİM FUTBOLUN ÇİRKİN YÜZÜ:terim öder parayı . . . . federasyondan aldığı paralardan. . . yiyememiştir fazla gelmiştir.
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DADAS:terımı bende pek sevmem ama aldıgı parayı nereye bağısladığını bi araştır istersen
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NEVŞEHİRLİ:milli takımdan dünyaları aldı öder utanmaz
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CENGO:Arkadaş gidersin neyse davanı açarsın, Divan ile sözleşme feshetmek ne demek ya, o zaman opetden benzin alma, arçelik bekoda kullanma profesyonellik sıfır ya.
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CİNCON:Eğoo Eğoodan çatlıyacan çatlıyacann. Ali koç gerektiği yerde gereğini senin yüzüne vurur zaten.
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