Galatasaray'dan Ayrılan Rodrigues, Al Ittihad'da Hayal Kırıklığı Yarattı

Ara transfer döneminde 9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'a alışamadı. Yeni takımında 5 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu ne gol atabildi ne de asist yapabildi..

Antrenmanlarda takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşil Burun Adalı oyuncunun iki haftadan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

BILIC DE TAKIMDAN GİTTİ

Ayrıca, Rodrigues'i transfer eden teknik direktör Slaven Bilic de takımdan gönderildi. Yerine Şilili çalıştırıcı José Luis Sierra geldi.