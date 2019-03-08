08 Mart 2019, 12:04
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Galatasaray'dan Ayrılan Rodrigues, Al Ittihad'da Hayal Kırıklığı Yarattı

Galatasaray'dan 9 milyon euroya Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, çıktığı 5 maçtaki performansla taraftarları üzdü.

Ara transfer döneminde 9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'a alışamadı. Yeni takımında 5 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu ne gol atabildi ne de asist yapabildi..

Antrenmanlarda takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yeşil Burun Adalı oyuncunun iki haftadan önce sahalara dönmesi beklenmiyor.

BILIC DE TAKIMDAN GİTTİ

Ayrıca, Rodrigues'i transfer eden teknik direktör Slaven Bilic de takımdan gönderildi. Yerine Şilili çalıştırıcı José Luis Sierra geldi.

Suudi Arabistan, Garry Rodrigues, Galatasaray, Spor


YORUMLAR (3)
AZO: bildiğin saatçi. . . onyekuru, belhanda ve feghouli de aynı kapasitede. . bunları GS ye ve diğer profesyonel kulüplere hangi menajerler kakalıyor ise hepsini can-ı gönülden tebrik ederim. . . tabii ki kulüp içinde bu soyguncularla işbirliği yapan T. Direktörleri de tebrik etmek gerekir !!!
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GSLİ: Valla bu ara transfer döneminde asıl kazığı biz sahiplendik. Serdarı sokağa bırakıp marcao gibi salağa 4 milyon Euro verdik. Şimdiye dek bonservis bedeli olmadan ordan oraya savrulan 28 yaşındaki diagne için de 13 milyon euroluk bonservis anlaşması yaptık. Asıl yanan biziz. Hemde cayır cayır
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  • MACLARİN OZETİNİ DEGİL TAMAMINI İZLE KARDEŞİM : Bir kazık sahiplenme durumun varsa "biz" diyerek özel durumunu genelleme. Serdar Aziz denen, sürekli sakatlanıp takımını yalnız bırakan, meslek ahlâkindan haberi olmayan sahtekâr bir karaktersizi övüp Marcao gibi görev verilen her bir maçta canla başla oynayan bir adama salak diyenin Galatasarayliligini sorgularim.Serdar bedava degil 4 milyon euroya gitti, diagne pas alamiyor ki gol atsin haksizlik yapma adama. Onyekuru Belhanda Feghouli bencil oynuyor yada birbirlerinden baskasini gormuyorlar
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  • GALATASARAY ŞAMPİYON : Diagne ye katılıyorum şuanlık boş bir transfer gibi gözüküyor fakat Marcao gibi bir stopere Serdar dan kötü diyemezsiniz hangi maçta Serdar Aziz i Marcao kadar oyunun içinde gördünüz acaba. Marcao hata yapmış olabilir ama bu kadar kolay harcanılacak bir futbolcu değil. Marcao nun üst seviye pasları, üst seviyede müdahaleleri ve inanılmaz defans müdahaleleri unutulmamalı. Ne olursa olsun mayıslar bizimdir.
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  • GOLİS : Futbol cahilisin sen kardeş. Marcao serdarı 2 ye katlar ayrıca yaşı çok daha genç. Serdar ı bedavaya sokağa atmadık. 2. 8 milyon aldık ayrıca alacaklarından da vazgeçti herif.
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