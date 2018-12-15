Galatasaray'dan Başakşehir Maçı Öncesi Futbolculara Doping

Lider Başakşehir ile kritik 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp profesyonellerinin Aralık ayı maaşları hesaplarına yatırıldı.

Hem ligde kötü gidişe son vermek, hem de alınacak galibiyetle Başakşehir ile puan farkını 5'e indirmeyi hedefleyen Galatasaray'da, sarı kırmızılı yönetim Florya'nın sadece bu 90 dakikaya konsantre olması adına para dopingi yaptı.

PORTO MAÇINDAKİ FUTBOL SEVİNDİRDİ

Porto karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyete karşın sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbol hem Terim hem de yönetimden tam not alırken, bu oyun ile ortamın Başakşehir deplasmanında sürmesi adına teknik heyet yoğun mesai harcarken yönetimde önemli bir hamle yaptı.

Galatasaray'da, öncelikle futbolcuların alacakları ödendi. Sarı kırmızılı oyuncuların tamamına 3.1 milyon Euro'luk ödeme yapıldı. 2019 öncesinde Galatasaray'da, sarı kırmızılı futbolcuların da bu ödeme ile alacakları sıfırlandı.

(Futbol Arena)