Galatasaray'dan Cenk Tosun hamlesi

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray, Everton'da forma giyen Cenk'i, forvet listesine ekledi. 28 yaşındaki forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler başladı.

Golcü arayışlarına hız veren G.Saray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Welbeck, Muriqi ve Tetteh konusunda görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Everton'da forma giyen Milli yıldız Cenk Tosun'u da golcü listesine ekledi.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; G.Saray, İngiliz ekibi tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Cenk Tosun da daha fazla oynamak için Sarı-Kırmızılı takımın teklifi ne sıcak bakıyor. Ada temsilcisi ile görüşmeler sürüyor. Başarılı forveti sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.

ONYEKURU BİTİYOR

Galatasaray, Everton'la Onyekuru konusunda yapılan görüşmelerde de sona yaklaştı. Nijeryalı yıldızın, Sarı-Kırmızılı takıma dönmeyi isteği, Ada ekibinin satış ısrarını kırdı. Everton başarılı oyuncusunu 1 yıl daha Galatasaray'a kiralama sıcak bakıyor. Bu hafta transferin açıklanması bekleniyor. Nijeryalı oyuncu Afrika kupası'nda mücadele edecek. İmzaların bu turnuva sonrası atılması bekleniyor.