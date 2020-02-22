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Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.

22.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:56
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak bu maç öncesinde saat 19.05'te derbiyle ilgili çalışmaların yer aldığı görüntüleri paylaştı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili paylaştı. Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
(İHA)
Galatasaray'dan derbi paylaşımı

Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA


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