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Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama

Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.

19.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:55
Galatasaray'dan erteleme ile ilgili açıklama
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:
"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde federasyon başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında futbol, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu.
Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz.
Bundan sonra yapılması gereken tek şey devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, yetkili bilim insanlarının yönerge ve talimatlarına, her aşamada titizlikle uymaktır.
Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır. Panik yapmadan tüm önlemlere uymaya devam etmemiz gerektiğini ısrarla hatırlatırız."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Galatasaray, Güncel

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