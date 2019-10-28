Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Falcao için kulüpten resmi açıklama geldi. Falcao'nun son olarak Başiktaş derbisinde de forma giymemesi özellikle taraftarları kızdırmıştı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao'nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir."

"DEĞERLENDİRME SONRASI KARAR VERİLECEK"

"Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 resmi maçta süre alan Falcao, takımı adına 1 gol kaydetti.