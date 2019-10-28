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Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor

Galatasaray'da sezon başı transfer edilen ve sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Falcao son olarak Beşiktaş derbisinde de forma giymemişti. Sarı kırmızılı ekip Kolombiyalı golcü için açıklama yaptı.

28.10.2019 13:27

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Falcao için kulüpten resmi açıklama geldi. Falcao'nun son olarak Başiktaş derbisinde de forma giymemesi özellikle taraftarları kızdırmıştı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao'nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir."

"DEĞERLENDİRME SONRASI KARAR VERİLECEK"

"Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 resmi maçta süre alan Falcao, takımı adına 1 gol kaydetti.

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor

Paris Saint Germain, Galatasaray, Falcao, Spor


YORUMLAR (8)
BU İŞTE BİR İŞ VAR:Futbolda dönmeyen pislik yok ? Fener bunun ya karnını ya gözünü doyurdu herif oynamak istemiyor. Çok tuhaf aynı şey Van Persie de oldu onu da cimbom oynattırmadı adamlar maça çıkmak istemiyor. Bence kulüpler birbirine misilleme yapıyor.
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ERCAN:Paralar Boşa Gitti , Alt Yapıda Gencecik kardeşlerimiz var. Falcao ya verilen para ile 10 tane Genç Yetenek alırsın.
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TIRCI HAYDAR:Defolup gitsin
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MADRİD:RAZAMAEL FAZİAO BALON GİBİ PATLADI
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FENERLİ TOSO 10:falcao diorki ben gelmek istanbul ben burda para bol gs çok enayi ben bol bol içmek yemek eğlenmek ben var tail yapmak ohohohoh
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FORZA BEŞİKTAŞ:Daha bu iyi günleriniz. Haram kupaların hepsi tek tek çıkacak sizden. ALLAH var Gam yok !
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ANTEP27:Alın sakat oyuncuyu sözleşmesinide kendine göre ayarlasın parayı tıkır tıkır alsın bir garibanada 1 tl vermezsiniz elin yabancısına 5. 000 milyon euro verin. isim peşindesiniz bu paranın 5/1 ne öyle oyuncular vardırki 10 basar falcoya
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MURAT BABA:fıyasko transfer desenıze yazuk bu verdiğiniz paralara
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