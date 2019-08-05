Galatasaray'dan Falcao'ya 130 milyonluk çılgın teklif!

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği menajer Ahmet Bulut, bir süredir bulunduğu Monaco'dan İstanbul'a döndü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray oyuncuya yıllık 5,5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ve bonuslarla 7 milyon euroyu (43 milyon TL) bulan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Menajerler Jorge Mendes ve Ahmet Bulut yarın Monaco kulübü ile bir kez daha masaya oturacak.

"3-5 GÜN İÇİNDE NETLEŞİR"

Ahmet Bulut Falcao transferiyle ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Falcao hakkında şu an konuşmam doğru değil. Transfer için uğraşıyoruz. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama uğraşıyoruz. Transfer 3-5 gün içinde netleşir" dedi.

FALCAO NE DEMİŞTİ?

Monaco'nun Sampdoria oynadığı maç sonrasında konuşan Falcao, "Monaco yeni bir sözleşme teklifinde bulunmadı. Bu yüzden geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar. Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım" ifadelerini kullanmıştı.