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Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcuya yıllık 4,5 milyon euro maaş ve bonuslar şeklinde bir teklifte bulunulduğu öğrenildi.

24.07.2019 12:16
Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak

Monaco'da 7,8 milyon euro maaşı olan 33 yaşındaki forvete 4,5 milyon euro maaş önerildi. Ancak bonuslarla bu rakam 6.5 milyon euroya kadar çıkabilecek.

ÇILGIN BONUSLAR

Lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur için 500 bin euro, çeyrek final için 1 milyon euro bonus teklif edildi. Şu anda Falcao ile masada olan menajer Ahmet Bulut pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Kolombiyalı yıldızın 1 haftaya kadar kesin bir yanıt vermesi bekleniyor.

Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon, Monaco formasıyla bu sezon ligde 33 maça çıkarken 15 gol atıp, 2 asist yaptı.

Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif! Yıllık kazancı dudak uçuklatacak

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Falcao, Spor

YORUMLAR (7)
OLCAY: Allah akil fikir versin
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XXX: Zaten kulüplerimiz borç batağında. Cagne gibi iyi bir golcümüz varken Falcao ısrarı neden anlamıyorum. Monaco parasını ödeyemiyor biz nasıl ödeyeceğiz. Cagne ye 1 yıl daha şans ver ilmeli. İddia ediyorum Falcao 30 gol atamaz cagne gibi.
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XXX: Birader hangi golcü penaltı atmaz.
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EFE09LU: yahu kardeşim cagne 30 gol attı diyosun da kaçı penaltıdan haberin var mı? sen şimdi dündeki cagneyle falcaoyu mu kıyaslıyosun? yapma Allah aşkına:)
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OFLU 61: FALCAO:TRABZONSPOR 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ. TÜRKİYENİN EN ÜYÜK KULUBÜ OLAN TRABZONSPORA GİDECEĞİM
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FALCAO: 3-5 güne geliyorum beklemede kalın.
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EFE09LU: BU ADAM GALATASARAY''DA ÇOK İŞ YAPAR !!
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