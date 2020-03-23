Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki - Spor

Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki

Galatasaray, takımın teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

23.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:03

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak tüm futbol dünyasını derin bir üzüntüye sürükleyen Fatih Terim'e Galatasaray 'dan büyük destek geldi.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 66 yaşındaki teknik direktöre desteğini gösteren bir paylaşım yaptı.

"NELERİ BAŞARMADIK Kİ"

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!" mesajını paylaştı.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray’dan Fatih Terim’e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki

Haberin Videosu :

Galatasaray'dan takımın teknik direktörü Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Etiketler : Koronavirüs, Fatih Terim, Galatasaray, Futbol, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen’den ilk sözler! Spor
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim’den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Spor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim’in bu sözlerini paylaşıyor Spor
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor
Terim’de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti Spor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti
Koronaya yakalanan Terim’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi Spor
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Ümit Davala ile Hasan Şaş’ın test sonuçları çıktı! Spor
Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın test sonuçları çıktı!
Fatih Terim’in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor Spor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek sözler: Nefesim daralıyor
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Spor Haberleri

Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2) - Spor Kasımpaşa'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek - Spor Ümit Davala'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması - Spor Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler - Spor Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu - Spor Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki - Spor Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber
Loading