Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor

Galatasaray Kulübünden koronavirüse yakalanan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in durumları hakkında açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, iki ismin de tedavilerinin devam ettiğini ve çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

30.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:51

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavilerinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağı ve hastaneden taburcu olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tedavilerinin devam ettiği ve ortaya atılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz. Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

"TEDAVİLERİ HASTANEDE DEVAM EDİYOR"

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Galatasaray’dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Haberin Videosu :

Galatasaray Kulübünden koronavirüse yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
29 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı Spor
Yusuf Yazıcı doğduğu yeri unutmadı, dağıtımı elleriyle yaptı
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi! Spor
Işıl Reçber sessizliğini bozdu, eleştirilere sert tepki gösterdi!
İmamoğlu, Fatih Terim’le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı Spor
İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi canlı yayında anlattı
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı Spor
Koronavirüs nedeniyle endişelendi, Süper Lig ekibinden ayrıldı
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi Spor
Eşi ve kızlarının ısrarı fayda etmedi! Terim, emeklilik kararını verdi
Ümit Özat’ın videosu sosyal medyayı salladı! Saçını kesip şarkı söyledi Spor
Ümit Özat'ın videosu sosyal medyayı salladı! Saçını kesip şarkı söyledi
Futbolculardan ’koronavirüs’e karşı alkış toplayan hareket Spor
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı Spor
Tunç Üner taburcu olacağını iddia etmişti! Buse Terim yalanladı

Son Dakika Spor Haberleri

12:04: “Ve küçük çocuk, onlara liderlik etti” - Spor 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:42: Milli voleybolcular Burak Mert ve Doğukan Ulu'dan ihtiyaç sahiplerine kira yardımı! - Spor 11:33: Süper Lig ne zaman başlayacak? Play Off oynanacak mı? Lig İptal edilecek mi? - Spor 11:30: Konyaspor, Robert Mak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti - Spor 11:24: Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın - Spor 10:38: Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor - Spor 10:29: Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi - Spor 10:13: İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı - Spor 09:28: Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim - Spor 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber